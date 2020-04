Ο Sir David Attenborough, ο Danny Dyer και ο Jodie Whittaker συγκαταλέγονται στους διάσημους δασκάλους που θα βοηθήσουν το BBC να εκπαιδεύσει μαθητές όλης της Βρετανίας μέσω προγράμματος τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω κορονοϊού.

Ο ποδοσφαιριστής Sergio Aguero, ο Ed Balls και ο καθηγητής Brian Cox συμμετέχουν επίσης στην πρωτοβουλία της εικονικής μάθησης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την ημέρα που τα παιδιά επρόκειτο να επιστρέψουν στο σχολείο και προσφέρει 14 εβδομάδες μάθησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική προσφορά στην ιστορία του BBC.

«Είπαμε ότι το BBC θα ήταν εκεί για ανθρώπους που πέρασαν από αυτήν την κρίση και το εννοούσαμε», δήλωσε η Alice Webb, διευθύντρια του BBC Children and Education. «Είμαστε περήφανοι που το BBC μπορεί να συγκεντρώσει τόσους πολλούς ανθρώπους για να προσφέρει ένα τόσο ευρύ πακέτο υποστήριξης για να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια τόσο δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το BBC Bitesize Daily, που προβάλλεται στο BBC iPlayer και το BBC red button, το οποίο θα περιλαμβάνει έξι προγράμματα 20 λεπτών κάθε μέρα με στόχο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Θα υπάρχει επίσης ένα μάθημα μαθηματικών και αγγλικών κάθε μέρα για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, podcast καθημερινής εκπαίδευσης και προγράμματα στο BBC Four τα βράδια της εβδομάδας για την υποστήριξη μαθημάτων GCSE και A-level.

Η ηθοποιός του Doctor Who, Jodie Whittaker, θα παρακολουθήσει μαθήματα Bitesize Daily, ενώ μια σειρά διασημοτήτων θα διαβάσουν βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ηλικίας.

Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Mabel, ο Oti Mabuse του Strictly Come Dancing, το μέλος των One Direction Liam Payne και η παρουσιάστρια του Countryfile Anita Rani.

Ακόμα, στις διασημότητες που θα συμμετέχουν σε μαθήματα ή θα κάνουν εμφανίσεις περιλαμβάνονται:

- Ο ποδοσφαιριστής του Μάντσεστερ Σίτι Sergio Aguero, ο οποίος θα βοηθήσει τους νέους να μάθουν να μετράνε στα ισπανικά

- Ο Sir David Attenborough, ο οποίος θα εξετάσει θέματα γεωγραφίας όπως ωκεανούς και χαρτογράφηση του κόσμου

- Ο πρώην σκιώδης καγκελάριος Ed Balls, ο οποίος θα παραδώσει ένα μάθημα μαθηματικών για νέους 11 έως 14 ετών

- Ο καθηγητής Brian Cox, ο οποίος θα διδάξει επιστημονικά θέματα όπως η δύναμη, το ηλιακό σύστημα και η βαρύτητα

- Ο ηθοποιός του EastEnders Danny Dyer, ο οποίος θα δώσει ένα μάθημα ιστορίας για παιδιά πέντε έως επτά χρονών στο Henry VIII

Ο Dyer ανακάλυψε ότι είχε βασιλική καταγωγή σε ένα επεισόδιο του Who Do You Think You Are;

Περισσότεροι από 200 δάσκαλοι και ειδικοί στην εκπαίδευση έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη του προγράμματος, το οποίο ανακοίνωσε το BBC στις αρχές του μήνα.

Ξεκινώντας το πρόγραμμα τη Δευτέρα, ο γενικός διευθυντής του BBC Tony Hall επαίνεσε την «εξαιρετική ομαδική εργασία» που στηρίζει το εγχείρημα.