Τραμπ: Δε θα χρειαστεί να εμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις

«Εξαρτάται, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να το κάνουμε», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax εάν σκοπεύει πράγματι να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, που σημαδεύτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις από βίαια επεισόδια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ δήλωνε ότι δεν υποστηρίζει την ενεργοποίηση του Νόμου περί Εξέγερσης που προωθούσε με τις τοποθετήσεις του ο Τραμπ αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτο τον πρόεδρό του.

«Η επιλογή της χρήσης εν ενεργεία στρατιωτικών δυνάμεων για την επιβολή του νόμου θα πρέπει να είναι μια λύση ύστατης ανάγκης και μόνο για τις πλέον επείγουσες και σοβαρές καταστάσεις. Δεν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση σήμερα», τόνισε χαρακτηριστικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μάλιστα μετά τις δηλώσεις Έσπερ υπήρξε έντονη φημολογία επικρατεί στις ΗΠΑ ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να τον απομακρύνει από την κυβέρνηση.

Πυρά Μάτις κατά Τραμπ: Προσπαθεί να διαιρέσει τον αμερικανικό λαό

Ο πρώην υπουργός Αμύνης Τζιμ Μάτις του Ντόναλντ Τραμπ με άρθρο του εξαπέλυσε την πιο σφοδρή κριτική που έχει ασκήσει μέχρι σήμερα αξιωματούχος της κυβέρνησης του, χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ και του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τον πρόεδρο οι άλλοτε συνεργάτες του.

Ο Μάτις ο οποίος κατηγορούνταν από πολλούς αναλυτές για την "σιγή ιχθύος" που τηρούσε μετά την παραίτηση του το 2018, γράφοντας στο περιοδικό Atlantic κατακεραύνωσε τον Τραμπ για τη στάση που έχει κρατήσει για τις διαδηλώσεις, με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη.

"Έχω παρακολουθήσει τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, είμαι θυμωμένος και τρομαγμένος", έγραψε ο Μάτις, προσθέτοντας ότι "οι λέξεις -ίση δικαιοσύνη βάσει νόμου- είναι χαραγμένες στο αέτωμα του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ακριβώς απαιτούν οι διαδηλωτές. Είναι μια υγιής και ενοποιημένη απαίτηση – πίσω από την οποία όλοι πρέπει να σταθούμε. Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας από έναν μικρό αριθμό παραβατών".

Εν συνεχεία ο Μάτις κατηγόρησε τον Τραμπ ότι όχι μόνο δεν προσπαθεί να ενώσει τον αμερικανικό λαό, αλλά απεναντίας με τη στάση του τον διχάζει.

"Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που βλέπω στη ζωή μου, ο οποίος δεν προσπαθεί να ενώσει τον αμερικανικό λαό - ούτε καν προσποιείται ότι προσπαθεί. Αντιθέτως, προσπαθεί να μας χωρίσει. Βλέπουμε τις συνέπειες τριών ετών αυτής της σκόπιμης προσπάθειας. Βλέπουμε τις συνέπειες τριών ετών χωρίς ώριμη ηγεσία. Μπορούμε να ενωθούμε χωρίς αυτόν, αντλώντας από τις δυνάμεις που είναι εγγενείς στην κοινωνία μας. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, όπως έδειξαν οι τελευταίες ημέρες, αλλά το οφείλουμε στους συμπολίτες μας. Σε προηγούμενες γενιές που έδωσαν το αίμα τους για να υπερασπιστούν την υπόσχεσή μας και προς τα παιδιά μας" επισήμανε.

Τραμπ: Είχα δίκιο που τον έδιωξα

Δίνοντας εκ νέου την δική του εκδοχή των γεγονότων, αφού ο Μάτι παραιτήθηκε λόγω της απόφασης του προέδρου να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη Συρία το 2018, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter "Το μόνο κοινό που έχω με τον Ομπάμα είναι ότι διώξαμε τον Ματίς τον πιο υπερτιμημένο στρατηγό στην ιστορία. Ζήτησα την επιστολή παραίτησης του και ένιωσα πολύ καλά για αυτό".

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”...