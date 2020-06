Τραμπ: Πολιτικά κατευθυνόμενη η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

«Αυτές οι φρικτές και πολιτικά κατευθυνόμενες αποφάσεις που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο φτύνουν κατάμουτρα τους ανθρώπους που είναι περήφανοι που αποκαλούνται Ρεπουμπλικανοί ή Συντηρητικοί…. Ψηφίστε Τραμπ 2020», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

«Έχετε την εντύπωση πως το Ανώτατο Δικαστήριο δεν με συμπαθεί;», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε άλλο tweet του.

The DACA decision, while a highly political one, and seemingly not based on the law, gives the President of the United States far more power than EVER anticipated. Nevertheless, I will only act in the best interests of the United States of America!

As President of the United States, I am asking for a legal solution on DACA, not a political one, consistent with the rule of law. The Supreme Court is not willing to give us one, so now we have to start this process all over again.