Μπόλτον: Ο Τραμπ ήθελε τις ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ

Το βιβλίο του πρώην συμβούλου εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, κυκλοφόρησε την Τρίτη και τα πιο χαρακτηριστικά του αποσπάσματα κάνουν το γύρο του κόσμου.

Έν ααπό τα κεφάλαια του βιβλίου αναλύει τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το ΝΑΤΟ, με τον Μπόλτον να υποστηρίζει πως ήταν αποφασισμένος να βγάλει τις ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Αφηγούμενος τη δική του εκδοχή για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού το 2018, που είχε σημαδευτεί από εντάσεις εξαιτίας των αμυντικών δαπανών των Ευρωπαίων εταίρων της Ουάσιγκτον, ο Μπόλτον αναφέρει ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει πως η χώρα του θα αποχωρούσε από το NATO.

Όπως αναφέρει ο Μπόλτον, ο Τραμπ είχε εκνευριστεί από το γεγονός πως η Γερμανία δεν πλησίαζε καν το συμφωνημένο επίπεδο - στόχο για τις στρατιωτικές της δαπάνες, το 2% του ΑΕΠ.

Η κατασκευή του Nord Stream 2, του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, έριξε λάδι στη φωτιά, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να διερωτάται για ποιον λόγο ενώ η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στρατεύματα στο ευρωπαϊκό έδαφος για την αποτροπή της Ρωσίας η Ευρώπη αυξάνει τις αγορές υδρογονανθράκων από τη Μόσχα, γράφει ο Μπόλτον στο βιβλίο του The Room Where it Happened.