Τουρκία: Απαγορεύει το short selling σε έξι τραπεζικούς κολοσσούς

Απαγόρευση του short selling τουρκικών μετοχών επέβαλε η Τουρκία σε έξι ξένους τραπεζικούς κολοσσούς, σε μία κίνηση που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα πρόσφατα βήματα για την χαλάρωση τέτοιων περιορισμών από το τουρκικό κράτος.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η απαγόρευση αφορά τις Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Merrill Lynch International, Barclays Bank Plc, Credit Suisse Group AG, and Wood & Co. και ισχύει για τρεις μήνες.

Η ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου προχώρησε σε άρση της απαγόρευσης short-selling των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, που έγινε στις 30 Ιουνίου, χαλαρώνοντας έτσι τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν τον Φεβρουάριο για να βοηθήσουν στην προστασία της αγοράς από τη φετινή μεγάλη μεταβλητότητα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 10 μέρες έγινε γνωστό ότι η Τουρκία μπορεί να υποβαθμιστεί σε παραμεθόριο (frontier) αγορά από την MSCI, στην ίδια κατηγορία με χώρες όπως το Βιετνάμ, το Κουβέιτ και το Μαρόκο.

Η MSCI έχει ανακοινώσει ότι μπορεί να επανεξετάσει τη θέση της Τουρκίας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, αν οι συνθήκες στην τουρκική αγορά επιδεινωθούν περαιτέρω. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία μπορεί να αξιολογηθεί ως παραμεθόριος αγορά ή ως μια ειδική αγορά, η οποία δεν ανήκει σε κανένα δείκτη.

Τέλος να σημειωθεί πως νωρίτερα εντός του έτους, η τουρκική ρυθμιστική αρχή για το τραπεζικό σύστημα απαγόρευσε για ένα διάστημα στις Citigroup, BNP Paribas και UBS να προχωρούν σε trading της τουρκικής λίρας.