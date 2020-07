Κίνα: Εννέα άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί λόγω κατολίσθησης

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στην κομητεία Χουάνγκμεϊ τις πρώτες πρωινές ώρες και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την 1η ως την 7η Ιουλίου, η συνολική κατακρήμνιση στις επαρχίες Χουμπέι, Ανχούι, Τζετζιάνγκ και Τσονγκτσίνγκ έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή του χρόνου από το 1961, σε ορισμένες περιοχές μάλιστα ήταν διπλάσια ως τριπλάσια του φυσιολογικού για την εποχή, σύμφωνα με την κινεζική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, σε πολλές περιοχές το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο πλημμυρών αυξήθηκε από τις αρχές στο τρίτο επίπεδο της τετράβαθμης κλίμακας. Ως την Παρασκευή, οι αρχές έκαναν λόγο για 119 νεκρούς και αγνοούμενους εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων στις πληγείσες περιοχές.

Στην Βουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, όπου άρχισε η παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού τον Δεκέμβριο, η βροχόπτωση έφθασε σε επίπεδο-ρεκόρ 426 χιλιοστών την Κυριακή, σύμφωνα με την Ημερησία της Κίνας.

Fishing in the #flood !

The heavy rain in #Wuhan, #China caused extra stress for the residents. But they managed to extract fun out of the flood, as fish were brought out to the street from the river, they jumped in and caught the fish.@billgazzhu pic.twitter.com/Jo2jpg92pO