Deja vu της Παναγιάς των Παρισίων στον καθεδρικό της Νάντης

Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως οι ζημιές δεν συγκρίνονται με την πυρκαγιά στη δεύτερη.

«Οι ζημιές επικεντρώνονται στο μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο που φαίνεται πως έχει καταστραφεί πλήρως. Η εξέδρα στην οποία βρίσκεται είναι πολύ ασταθής και κινδυνεύει να καταρρεύσει», ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο στρατηγός Λοράν Φερλέ σε συνέντευξη Τύπου μπροστά από τον ναό.

