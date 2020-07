Βουλευτικές εκλογές εν μέσω... μόνιμης κρίσης στη Συρία

Πρόκειται για τις τρίτες βουλευτικές εκλογές μετά την έναρξη το 2011 μιας σύγκρουσης που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 380.000 ανθρώπων και την έξοδο εκατομμυρίων άλλων, ενώ η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις στο καθεστώς και τους υποστηρικτές του.

Συγκεκριμένα τουλάχιστον 7.400 εκλογικά κέντρα άνοιξαν τις πόρτες τους στις 07:30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας στις κυβερνητικές ζώνες, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana. Είναι η πρώτη φορά που η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε πρώην προπύργια των ανταρτών.

Το κόμμα Μπάαθ, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και μισό αιώνα και έχει στενούς δεσμούς με την οικογένεια Άσαντ, κερδίζει συνήθως άνετα τις εκλογές, που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια για την εκλογή 250 βουλευτών, καθώς η πλειονότητα των αντιπάλων του ζουν στην εξορία ή σε τομείς που διαφεύγουν από τον έλεγχο της Δαμασκού.

20 years ago, Bashar al-Assad assumed power in Syria. He won the election with 99.7% of the vote. He was the only candidate. Before the elections, the parliament convened to amend the Syrian constitution to lower the minimum age of the president from 40 to 34. Bashar was 34.