Μισέλ: Μεγαλύτερη η δημοσιονομική παρέμβαση της ΕΕ από ΗΠΑ-Κίνα

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ήταν ιστορική αυτή η συμφωνία. Δράσαμε άμεσα, με ταχύτητα και σε λιγότερο από δύο μήνες καταλήξαμε σε μια συμφωνία πάνω από 1,8 τρισ. ευρώ» ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ τονίζοντας ότι «η συμφωνία αυτή είναι πρωτοφανής από πολλές απόψεις. Πρώτη φορά συμφωνήσαμε να δανειστούμε συλλογικά για να χρηματοδοτήσουμε δαπάνες».

Ο Michel τόνισε στους ευρωβουλευτές ότι σε σύγκριση με το μέγεθος της οικονομίας της, η δημοσιονομική αντίδραση της ΕΕ στην κρίση (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας αυτής της εβδομάδας) είναι μεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ ή της Κίνας. Και συμφωνήθηκε σε μόλις δύο μήνες.

4 days and 4 nights.



We hammered out a deal of 1.8 trillion euros, a response bigger than the US or China.



This moment is pivotal in European history. #EUCO pic.twitter.com/VP3kxtzd9I