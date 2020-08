Επικοινωνία Μακρόν-Τραμπ: Θα επιβάλουμε ειρήνη και ασφάλεια στην Αν. Μεσόγειο

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις τρεις συγκεκριμένες περιοχές και διαπίστωσαν ότι οι απόψεις τους συγκλίνουν.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια εκεί είναι κοινό. Θα το επιβάλουμε», τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος.

Νωρίτερα, σε συνάντησή τους οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ, κ.κ. Νίκος Δένδιας και Μάικ Πομπέο, εξέφρασαν την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στο τραπέζι βρέθηκε επίσης «η ισχυρή σχέση Ουάσιγκτον-Αθήνας».

Je me suis entretenu avec le président américain Donald Trump de la situation en Méditerranée orientale, en Libye et au Liban. Nos vues sont convergentes. Notre intérêt à la paix et à la sécurité y est commun. Nous le ferons respecter.