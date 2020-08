Τουρκικό ΥΠΕΞ: Κακώς απευθύνεται σε εμάς το κάλεσμα της ΕΕ

Ειδικότερα, με νεότερη ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δείχνει να κρατά μία περίεργη στάση σχετικά με την ένταση στη Μεσόγειο και παραμένει αμετακίνητο στις απόψεις της Τουρκίας, περί δήθεν δικαιωμάτων σε θαλάσσιες περιοχές που δεν της ανήκουν.

Υπενθυμίζεται ότι το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας θα συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 28 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ έχει ως εξής:

«Η Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων αλλά αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της.

Το κάλεσμα της ΕΕ δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς, αλλά σε αυτούς που λαμβάνουν μονομερή και προκλητικά μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο και σε εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων».

Turkey is in favor of dialogue&negotiations. Determined to defend her legitimate rights&interests. EU’s call shouldn’t be addressed to us but to those who take unilateral&provocative steps in Eastern Med. and those who don’t respect rights&interests of Turkey&Turkish Cypriots. https://t.co/O4RtVJ2lEc