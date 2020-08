Προς εξέταση το ενδεχόμενο απονομής χάριτος στον Σνόουντεν

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά και άλλοι πιστεύουν ότι έκανε κάποια άσχημα πράγματα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ερωτηθείς δε για το ενδεχόμενο απονομής χάριτος, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτά όλα τα σενάρια. «Θα το κοιτάξω πολύ σοβαρά» απάντησε, χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έντουαρντ Σνόουντεν βρίσκεται αυτοεξόριστος στη Ρωσία από το 2013.

Speaking of Edward @Snowden, Trump concedes that “here are a lot of people that think that he is not being treated fairly." Trump is right. Snowden did us an enormous service by spotlighting surveillance threats to our privacy. He shouldn't be prosecuted. https://t.co/1JoFxLumxR pic.twitter.com/l63a2KSpUL