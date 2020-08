Τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ο Έλον Μασκ

Η άνοδος στα οικονομικά του Μασκ εμφανίζει συνεχώς σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι μετοχές της Tesla Inc. σημείωσαν άνοδο 11% τη Δευτέρα, κλείνοντας σε επίπεδα ρεκόρ στα 1.835 δολάρια. Οι μετοχές της αυτοβιομηχανίας κατέγραψαν άλμα 353% τη φετινή χρονιά, πράγμα που δημιουργεί προσδοκίες ότι η εταιρεία θα συμπεριληφθεί στον δείκτη S&P 500 το επόμενο διάστημα.

Έτσι η περιουσία του Μασκ ενισχύθηκε κατά 7,8 δισ. δολάρια σε μία ημέρα, πράγμα που «στρογγυλεύει» την περιουσία του συνολικά στα 84,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg. Συνολικά η περιουσία του αυξήθηκε κατά 57,2 δισ. δολάρια φέτος.

