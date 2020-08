Ο Τραμπ ζητά μποϊκοτάζ των ελαστικών Goodyear

Ένας υπάλληλος της εταιρείας αποκάλυψε τον εσωτερικό κανονισμό της, σύμφωνα με τον οποίο είναι «απαράδεκτο» να φορούν οι εργαζόμενοι ρούχα που αναγράφουν το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του, αλλά και οποιουδήποτε άλλου πολιτικού κόμματος.

«Μην αγοράζετε ελαστικά Goodyear» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Αφορμή για την οργή του: «Ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν τα καπελάκια (με το ακρωνύμιο) MAGA», δηλαδή το σύνθημα Make America Great Again που χρησιμοποιούσε στην προεκλογική εκστρατεία του.

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).