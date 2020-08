Τσαβούσογλου: Η Τουρκία γίνεται παίχτης που καθορίζει το «ενεργειακό παιχνίδι»

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τσαβούσογλου σημειώνει ακόμα ότι η Τουρκία με το φυσικό αέριο «γίνεται ο παίκτης που καθορίζει το παιγνίδι και στον τομέα της ενέργειας».

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή του, που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Τούρκου προέδρου που χαιρετάει το ερευνητικό πλοίο αναφέρει τα εξής:

«Λόγω των ευχάριστων νέων που δόθηκαν από τον Πρόεδρο Ερντογάν σήμερα, η Τουρκία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την πλήρη ανεξαρτησία. Η Τουρκία γίνεται ο παίκτης που καθορίζει το παιγνίδι και στον τομέα της ενέργειας! Στόχος το 2023! Οι καλύτερες ευχές μας για την περιοχή φυσικού αερίου Σακάρια».

Thanks to the good news given by President @RTErdogan today, taking a huge step towards full independence. #Turkey becomes a playmaker in the energy field as well! Target 2023!



Best wishes for Sakarya gas area.