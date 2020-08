Χάος στο Ουισκόνσιν - Νέο επεισόδιο αστυνομικής βίας κατά Αφροαμερικανού

Εμπρηστές έβαλαν φωτιά σε κτίρια και έκαψαν το μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού κέντρου της Κενόσα κατά τη δεύτερη νύχτα ταραχών μετά από τον πυροβολισμό ενός Αφροαμερικανού από την αστυνομία, υπό το βλέμμα των τριών ανήλικων γιων του.

Οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί στην πόλη τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη το πρωί, και συγκρούονταν με την αστυνομία, μερικά τετράγωνα πέρα από το σημείο όπου αστυνομικοί πυροβόλησαν στην πλάτη τον Τζέικομπ Μπλέικ.

WARNING: Police fire several shots at point blank range towards the back of an unarmed Black man walking away and into a car in #Kenosha Wisconsin. Neighbors report that he was trying to break up a fight between 2 women. Why the use of lethal force? pic.twitter.com/Y0RWQ1y9Jn