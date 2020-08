Με νέα navtex το «Oruc Reis» μέχρι 1 Σεπτεμβρίου

Παρατείνονται οι ενέργειες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου «Oruc Reis, με νέα Navtex που εξέδωσε την Πέμπτη η Τουρκία, με ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή που είναι κοντά στην προηγούμενη Navtex, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες.

Η νέα Navtex περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Ευρωπαϊκές ανησυχίες για Τουρκία

«Πολύ ανήσυχος» για την κλιμάκωση της έντασης και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και προειδοποίησε ότι, εάν δεν καταστεί εφικτή μια διπλωματική λύση μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί με θέμα τις σχέσεις της ΕΕ- Τουρκίας, αυτό θα είναι «εξαιρετικά προβληματικό» για τον διάλογο της Ένωσης με την Τουρκία. Κάλεσε δε τις δύο πλευρές να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση.

«Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ και ζήτησε μια «πραγματικά θεμελιώδη» συζήτηση για την Τουρκία, ενώ τόνισε ότι «πρέπει να ξυπνήσει και ο τελευταίος ονειροπόλος στην Ευρώπη» σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Επισήμανε δε ότι είναι «απολύτως ουσιώδες» η ΕΕ να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο.