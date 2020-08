Παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μονή της Χώρας

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης για θέματα θρησκευτικής ελευθερίας, πρέσβης Σαμ Μπράουνμπακ, σε αναρτήσεις που έκανε στο twitter, υπογραμμίζει ότι «όπως ακριβώς και η Αγία Σοφία έτσι και η Μονή της Χώρας είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο αποτελεί τμήμα των Ιστορικών Χώρων της Κωνσταντινούπολης που είναι ενταγμένοι στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO».

Ο ίδιος προσθέτει: «απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η πλούσια πολυπολιτισμική και θρησκευτική ιστορία του χώρου καθώς και τα εκπληκτικά ψηφιδωτά και οι νωπογραφίες - που δημιουργήθηκαν για να αντανακλούν το θαύμα και τη δόξα του Θεού – θα διατηρηθούν και θα παραμείνουν προσβάσιμα σε όλους».

Like the Hagia Sophia, the Chora is an architectural masterpiece, part of the Historic Areas of Istanbul UNESCO World Heritage Site. 1/2