Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε ληστείες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο

Σε ομιλία του στην Κερασούντα ο κ. Ερντογάν υποστήριξε ότι «κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας, τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή», ενώ αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Ελλάδα και τη Γαλλία, πρόσθεσε ότι «όσοι κάνουν τους μάγκες, επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες, τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους».

Αναλυτικά, αναφερόμενος στη δραστηριότητα του Oruc Reis, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «συνεχίζει με αποφασιστικότητα τις σεισμικές ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και ελπίζω πως θα λάβουμε σύντομα καλά νέα από εκεί».

#BREAKING Turkey will not allow piracy and banditry in Mediterranean and Aegean regions, says President Recep Tayyip Erdogan