Τσελίκ: Πειρατικό κράτος η Ελλάδα-«Καρφιά» και κατά της Γαλλίας

Μιλώντας μετά τη συνάντηση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, μίλησε για την Ελλάδα χαρακτηρίζοντάς την ως ένα πειρατικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο Τσελίκ υποστήριξε ότι η Τουρκία διεξάγει τις μελέτες της σε θαλάσσιο χώρο που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της, εντός της υφαλοκρηπίδας της και δεν υπάρχει τίποτα που να αφορά την Ελλάδα.

«Η Τουρκία έχει 100% δίκιο κι αυτό φαίνεται στις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη υποστηρίζει την Ελλάδα, όσα κάνει, είναι για να εξυπηρετήσει την κακομαθημένη Ελλάδα» δήλωσε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, o Τσελίκ δήλωσε:

«Αν ο Μακρόν κηρύξει κόκκινη γραμμή μέσα σε δικό μας πεδίο, στη δική μας Γαλάζια Πατρίδα, τότε θα επιστρέψουμε αυτή την κόκκινη γραμμή σε αυτόν. Δεν αστειευόμαστε σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα και δεν θα δεχτούμε καμία συγνώμη για οποιαδήποτε πράξη για την οποία θα μετανιώσουν αργότερα. Οι Γάλλοι δεν πετυχαίνουν τίποτα, φέρνοντας τα αεροπλάνα Rafale για εκπαιδευτικούς σκοπούς στη Νότια Κύπρο».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα με ανάρτησή του στο Twitter, o Τσελίκ είχε επιτεθεί ξανά κατά της Ελλάδας με αφορμή αυτή τη φορά, την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο Καστελόριζο.