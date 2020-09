Τουρκία: Παρατείνει τις έρευνες του Yavuz στην Κυπριακή ΑΟΖ

Νέα Navtex, με την οποία παρατείνει την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου Yavuz εξέδωσε η Άγκυρα.

Η νέα Navtex τίθεται σε ισχύ από σήμερα, αφού η προηγούμενη είχε ημερομηνία λήξης ήταν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Το Yavuz προχωρεί από τον Απρίλιο σε δραστηριότητες παράνομα, στο τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.



Οι συντεταγμένες της νέας NAVTEX

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER



Παράλληλα η Τουρκία ανακοίνωσε και στρατιωτική άσκηση σε περιοχή απέναντι από την Ρόδο και το Καστελόριζο.



TURNHOS N/W : 1155/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 17 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 171400Z SEP 20.