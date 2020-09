ΟΗΕ: Κάλεσμα στους δισεκατομμυριούχους να βοηθήσουν κατά της πείνας

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) του ΟΗΕ, Ντέιβιντ Μπίσλεϊ κάλεσε τους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο να βοηθήσουν για να σωθούν οι περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι που, σύμφωνα με τον ίδιο, κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα αν δεν λάβουν βοήθεια από το πρόγραμμα αυτό των Ηνωμένων Εθνών.

Παγκοσμίως περίπου 270 εκατομμύρια άνθρωποι τείνουν προς τα πρόθυρα της λιμοκτονίας και το WFP ελπίζει να μπορέσει να βοηθήσει 138 εκατομμύρια ανθρώπους φέτος, δήλωσε ο Μπίσλεϊ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

"Χρειαζόμαστε 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να παρέχουμε τροφή για έναν χρόνο σε όλους αυτούς τους 30 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι θα πεθάνουν χωρίς τη βοήθεια του WFP", δήλωσε ο Μπίσλεϊ, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περίπου 2.000 δισεκατομμυριούχοι με καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και κάποιοι έβγαλαν δισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

"Δεν αντιτίθεμαι στο να βγάζουν χρήματα οι άνθρωποι, αλλά η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σήμερα την μεγαλύτερη κρίση που έχουμε δει ποτέ σε όλη μας τη ζωή", σημείωσε ο πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας.

Ο συνδυασμένος πλούτος των δισεκατομμυριούχων των ΗΠΑ εκτινάχθηκε πάνω από το 19% ή κατά μισό τρισεκατομμύριο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών (IPS) τον Ιούνιο.

Σε 11 εβδομάδες από τις 18 Μαρτίου, όταν άρχισαν τα lockdown σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, ο ιδρυτής της Amazon.com Inc Τζεφ Μπέζος είδε τον πλούτο του να αυξάνεται κατά περίπου 36,2 δισ. δολάρια, ενώ η περιουσία του διευθύνοντα συμβούλου της Facebook Inc Μαρκ Ζάκερμπεργκ αυξήθηκε κατά περίπου 30,1 δισ. δολάρια. Η καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla Ίλον Μασκ αυξήθηκε επίσης κατά 14,1 δισ. δολάρια.

"Είναι ώρα αυτοί που έχουν τα περισσότερα να βγουν μπροστά, να βοηθήσουν αυτούς που έχουν τα λιγότερα αυτήν την σπάνια στιγμή στην παγκόσμια ιστορία", σημείωσε ο Μπίσλεϊ για να καταλήξει: "Ο κόσμος σας χρειάζεται αυτήν τη στιγμή και τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το σωστό".