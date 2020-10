Με μία σειρά από αναρτήσεις στο Twitter ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι δεν εχθρεύεται κανέναν λαό ή θρησκεία, αλλά ότι απορρίπτει τα εγκλήματα στο όνομα αυτών και τη ρητορική του μίσους.

Οι δράσεις του Γάλλου Προέδρου μετά τη δολοφονία καθηγητή από τζιχαντιστή παρεξηγήθηκε από πολλούς, όπως για παράδειγμα από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο, ο κ. Μακρόν θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

«Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ», έγραψε αρχικά και ακολούθησαν κι άλλα tweets:

«Η ιστορία μας είναι εκείνη της μάχης εναντίον των τυραννιών και των φανατισμών. Θα συνεχίσουμε», έγραψε ακόμη.



«Θα συνεχίσουμε, Σεβόμαστε όλες τις διαφορές υπό το πνεύμα της ειρήνης. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους και θα υπερασπιστούμε τον λογικό διάλογο».



«Θα συνεχίσουμε. Θα τασσόμαστε πάνω στο πλευρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των οικουμενικών αξιών», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, που ανάρτησε μηνύματα στα αγγλικά, αλλά και τα αραβικά.

Επίσης, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter τη φράση «Είμαστε ένα» στα αγγλικά ("We are ONE"), με υπότιτλο «είμαστε ενωμένοι».

{https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1320424807985565697}



Η φράση "We are one" είναι από το τραγούδι "One", του συγκροτήματος U2, το οποίο επέλεξε η οικογένεια του καθηγητή που δολοφονήθηκε να ακουστεί σε μία ειδική τελετή στη μνήμη του.