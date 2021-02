Επ’ ευκαιρία της προετοιμασίας της τελικής συνόδου της Υπουργικής Διάσκεψης Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διεξήχθη τελικά μέσω τηλεδιάσκεψης και κατέληξε σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και την πάταξη της σεξουαλικής βίας στον ευαίσθητο αυτόν χώρο, ο ανταποκριτής του Reporter.gr στο Στρασβούργο, Νίκος Ρούσσης, υπέβαλλε συγκεκριμένη ερώτηση, προς τους ιθύνοντες του Συμβουλίου.

Παίρνοντας αφορμή από το αίτημα για οικονομική υποστήριξη από το Συμβούλιο Ευρώπης, που υπέβαλλε ο Marc Keller, Πρόεδρος του Racing (ποδοσφαιρικός σύλλογος του Στρασβούργου), σε συνέντευξη του στην εφημερίδα DNA, ο ανταποκριτής μας υπέβαλλε συγκεκριμένο ερώτημα, για το αν η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μπορούσε να χορηγήσει δάνεια χαμηλού επιτοκίου, σε φορείς του αθλητισμού στην Ελλάδα.

Με την σημερινή της, έγγραφη απάντηση, η Γραμματεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης, φαίνεται ν’ αποδέχεται την πρόταση-ερώτημα, για να χορηγήσει χαμηλότοκα δάνεια σε ελληνικούς αθλητικούς φορείς, αρκεί το σχετικό αίτημα να προέρχεται, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δεόντως επικυρωμένο από την αντίστοιχη κεντρική αρχή.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Γραμματείας της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα ελληνικά και στα αγγλικά:

Αγαπητέ κύριε Ρούση,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφού διαβίβασε το ερώτημά σας στην αρμόδια υπηρεσία CEB, ζητήθηκε από τη Γραμματεία να παράσχει την ακόλουθη απάντηση:

Όπως ίσως γνωρίζετε, η CEB χορηγεί δάνεια με ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς όρους για τη χρηματοδότηση έργων σε διάφορες γραμμές δράσης, που απορρέουν από την κοινωνική της εντολή, σύμφωνα με τις αξίες και τους γενικούς στόχους του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι τομείς παρέμβασης της CEB περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και αναβάθμιση κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής υποδομής σε ανεπαρκείς αγροτικές ή αστικές περιοχές. Μόνο οι επενδύσεις υποδομής που περιλαμβάνονται στον εθνικό, περιφερειακό ή δημοτικό προϋπολογισμό μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες.

Οι πιθανοί δανειολήπτες της CEB περιλαμβάνουν κυβερνήσεις, τοπικές / περιφερειακές αρχές ή / και δημόσιους / ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Επομένως, για να εξεταστεί από το CEB, κάθε αίτηση δανείου πρέπει να προέρχεται από μία από τις παραπάνω οντότητες μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δεόντως επικυρωμένη από την αντίστοιχη κεντρική αρχή.

Το εγχειρίδιο της CEB για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους τομείς δράσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας της CEB, καθώς και για τις απαιτήσεις της Τράπεζας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου του έργου.

Dear Mr Roussis,

Thank you for your interest in the Council of Europe Development Bank. Having forwarded your query to the competent CEB service, the Secretariat has been asked to provide the following reply:

As you may know, the CEB grants loans with favourable financial conditions to finance projects along several lines of action stemming from its social mandate, in line with the Council of Europe’s values and overall objectives.

CEB’s areas of intervention include, among others, the development and upgrade of social, cultural and sports infrastructure in underserved rural or urban areas. Only those infrastructure investments included in the national, regional or municipal budget may be considered as eligible.

Potential CEB borrowers include governments, local/regional authorities and/or public/private financial institutions. Therefore, to be considered by the CEB, any loan request should come from one of the above entities via the country’s Permanent Representation to the Council of Europe, duly endorsed by the respective central authority.

The CEB’s Handbook for the Preparation and Implementation of Projects provides detailed information on CEB’s sectors of action and eligibility criteria as well as on the Bank’s requirements throughout the project cycle.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο