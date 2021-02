Θετικά νέα σχετικά με την αποθήκευση του εμβολίου της Pfizer προκύπτουν από νεότερη έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το εμβόλιο BioNTech / Pfizer Covid-19 δεν χρειάζεται πλέον να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πιο κρύες κι από τον χειμώνα της Ανταρκτικής.



Τα δεδομένα σταθερότητας, τα οποία έχουν υποβάλει οι εταιρείες στις αμερικανικές αρχές, δείχνουν ότι το εμβόλιο μπορεί να διατηρηθεί σε «κανονικές» θερμοκρασίες ιατρικού καταψύκτη, δηλαδή από – 15° C έως – 25° C , έως και δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με τις προηγούμενες απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ – 60° C και – 80° C.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε η φύλαξη, η διανομή και συντήρηση του εμβολίου, θα γίνει πολύ πιο εύκολη, σε κλινικές, φαρμακεία, αλλά και απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς ιδιαίτερες υποδομές.

Ο Ugur Sahin, διευθύνων σύμβουλος της BioNTech, δήλωσε ότι η ικανότητα αποθήκευσης του εμβολίου σε υψηλότερες θερμοκρασίες θα δώσει στα κέντρα εμβολιασμού «μεγαλύτερη ευελιξία», προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει νέες συνθέσεις για να κάνει το εμβόλιο «ακόμο πιο εύκολο στη μεταφορά και τη χρήση».