Ο Grant Sabatier έχει κατακτήσει την τέχνη του side hustle, αφού μέχρι την ηλικία των 30 ετών, κατόρθωσε να γίνει εκατομμυριούχος, κάνοντας μέχρι και 13 δευτερεύουσες δουλειές, πέρα από την κύρια δουλειά του.

Ο Sabatier οποίος είναι ιδρυτής της Millennial Money και συγγραφέας του «Financial Freedom: A Proven Path to All Money You Will Ever Need» έχει ασχοληθεί με πολλά πράγματα για να κερδίσει επιπλέον χρήματα. Αντάλλαξε domain names, επένδυσε σε εταιρεία μεταφορών, μεταπώλησε βαν της Volkswagen κ.α.

Αυτές είναι οι 3+1 συμβουλές του Sabatier, για το πως να χτίσετε ένα επιτυχημένο side hustle.

Μην επενδύετε πάρα πολλά χρήματα εκ των προτέρων

Μια επιτυχημένη δευτερεύουσα εργασία μπορεί να φέρει ένα καλό χρηματικό ποσό. Αλλά είναι σημαντικό να σιγουρευτείτε ότι η ιδέα σας είναι κερδοφόρα πρώτα, λέει ο Sabatier. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσετε σιγά-σιγά. Για παράδειγμα πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα πελατών πριν ξεκινήσετε ένα δίκτυο βόλτας σκύλων.

«Πάντα να το κάνετε αυτό πριν επενδύσετε πολλά χρήματα για να ξεκινήσετε τη δευτερεύουσα δουλειά σας», λέει. Με αυτόν τον τρόπο, «ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να αγοράσουν από εσάς, γιατί ήδη έχετε πουλήσει κάποια κομμάτια».

Εάν αποφασίσετε να αρχίσετε ένα side hustle χωρίς προηγούμενη εμπειρία, το να ρίξετε 10.000€ σε εξοπλισμό ή να δαπανήσετε χιλιάδες ευρώ σε έναν ιστότοπο θα μπορούσε να σας δημιουργήσει χρέος.

Μην ασχοληθείτε με κάτι που δεν μπορείτε να χειριστείτε

Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με ένα έργο που ταιριάζει στο σύνολο δεξιοτήτων σας, ειδικά αν είστε καινούργιος στον κόσμο της δευτερεύουσας εργασίας, λέει ο Sabatier.

«Ενώ όλοι θέλουν να τα καταφέρουν, πολλοί άνθρωποι έχουν εξωπραγματικές ιδέες», εξηγεί. «Πολλοί λένε: ‘’Έχω αυτήν την ιδέα εφαρμογής και θα την ξεκινήσω και θα είναι απίστευτη. Αλλά δεν ξέρω πώς να γράψω κώδικα και δεν έχω δημιουργήσει ποτέ μια εφαρμογή και δεν γνωρίζω πώς να το κάνω’’».

«Η μετάβαση κατευθείαν σε μια περίπλοκη ιδέα μπορεί να σας αφήσει να αισθάνεστε ότι σας έχουν πέσει όλα μαζί και να χάσετε το κίνητρό σας. Όταν οι άνθρωποι ξεκινούν με ένα δύσκολο έργο, συχνά καταλήγουν να σπαταλούν μήνες δημιουργώντας κάτι που δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν», λέει ο Sabatier.

Μην υποτιμάτε τον χρόνο

«Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη εταιρεία από την μια μέρα στην άλλη. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι θα πάρει κάποιο χρόνο, μέχρι να ξεκινήσετε να βγάλετε κέρδη», λέει ο Sabatier.

«Οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν λεφτά γρήγορα. Γι 'αυτό ξεκινούν side hustles», αναφέρει. «Αλλά στην πραγματικότητα, σε κάθε τύπο δευτερεύουσας εργασίας που κάνετε θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να βγάλετε χρήματα. Ανάλογα με το πόσο γρήγορα εργάζεστε, τρεις έως τέσσερις εβδομάδες ή δύο μήνες. Πιθανότατα δεν πρόκειται να κερδίσετε χρήματα αμέσως».

«Και ενώ μπορεί να είναι εύκολο να φανταστείτε τον εαυτό σας να περνά κάθε ελεύθερη στιγμή δουλεύοντας, πόσο χρόνο μπορείτε πραγματικά να δεσμεύσετε για το side hustle σας; Προτού πείτε ναι σε κάτι τέτοιο, είναι επίσης σημαντικό να είστε ρεαλιστές σχετικά με το πόσες ώρες την εβδομάδα μπορείτε να επενδύσετε», λέει ο Sabatier.

Μην αντιγράφετε άλλα άτομα

Αν θέλετε να κερδίσετε επιπλέον χρήματα, επιλέξτε κάτι που θα σας αρέσει να αφιερώνετε τον ελεύθερο χρόνο σας. «Πρέπει πάντα να ξεκινήσεις προσπαθώντας να βγάλεις λεφτά, κάνοντας κάτι που αγαπάς πρώτα», λέει ο Sabatier.

«Πολλοί άνθρωποι κοιτάζουν στο διαδίκτυο και βλέπουν μια δευτερεύουσα εργασία που κάνει κάποιος, και είναι πραγματικά επιτυχημένοι και τους αρέσει». «Στην πραγματικότητα, αν δεν απολαμβάνετε αυτό που κάνετε, και το κάνετε μόνο και μόνο επειδή έχει πετύχει κάποιος άλλος σε αυτό, δεν πρόκειται να το κάνετε για πολύ καιρό και δεν θα διασκεδάσετε με αυτό», τονίζει.