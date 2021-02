Είτε ο οικονομικός στόχος είναι το 1 εκατομμύριο ευρώ ή τα 10 εκατομμύρια, όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από κάπου.

Έτσι λοιπόν και ο Thomas C. Corley, πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής και οικονομικός σχεδιαστής, πέρασε πέντε χρόνια μελετώντας εκατομμυριούχους και συγκέντρωσε τις γνώσεις του σε πολλά βιβλία, όπως το "Change Your Habits, Change Your Life".

Πιο συγκεκριμένα, ο Corley πήρε συνέντευξη από 233 άτομα με τουλάχιστον 160.000 δολάρια ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα και 3,2 εκατομμύρια δολάρια καθαρά περιουσιακά στοιχεία, 177 εκ των οποίων ήταν αυτοδημιούργητοι.

Μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, ο Corley ανακάλυψε πως οι αυτοδημιούργητοι εκατομμυριούχοι ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων.

Στο βιβλίο του, ο Corley έγραψε πως 80% των αυτοδημιούργητων εκατομμυριούχων που σπούδασαν, έγιναν πλούσιοι μετά τα 50, αλλά σχεδόν όλοι ξεκίνησαν με τον ίδιο τρόπο.

"Οι αυτοδημιούργητοι εκατομμυριούχοι είχαν ως στόχο να εξοικονομήσουν 10-20% του εισοδήματός τους κατά τη διάρκεια των ετών", έγραψε ο Corley.

Σημαντικό είναι το γεγονός πως ο μέσος Αμερικανός έχει ποσοστό αποταμίευσης περίπου 8%, σύμφωνα με το St Louis Federal Reserve.

Ωστόσο, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι το πού έβαζαν τις αποταμιεύσεις τους αυτοί οι άνθρωποι πριν καταφέρουν να γίνουν εκατομμυριούχοι. Χρησιμοποιώντας μια στρατηγική, που ο Corley αποκαλεί το «σύστημα κουβάδων», έκαναν τις αποταμιεύσεις τους σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης, ειδικά έξοδα, απρόσμενα έξοδα και κυκλικά έξοδα.

Οι αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης περιλαμβάνουν ατομικούς λογαριασμούς συνταξιοδότησης, προσόδους και άλλα προγράμματα συνταξιοδότησης στο χώρο εργασίας - δηλαδή, χρήματα που επενδύονται για ανάπτυξη και που θα δαπανηθούν αργότερα στη ζωή τους. Το μελλοντικό κόστος εκπαίδευσης, τα έξοδα γάμου, μια προκαταβολή σπιτιού και άλλα μεγάλα αναμενόμενα κόστη αποτελούν μέρος του δεύτερου κουβά.

Ο τρίτος κάδος είναι λίγο πολύ ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, ένας ξεχωριστός λογαριασμός με μετρητά για περίπτωση ξαφνικής απώλειας θέσης εργασίας ή ιατρικής έκτακτης ανάγκης. Και ο κάδος κυκλικών δαπανών περιέχει εξοικονόμηση για δώρα γενεθλίων και διακοπές.

Αυτή η στρατηγική αποταμίευσης αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για σχεδόν τους μισούς εκατομμυριούχους στη μελέτη, οι οποίοι ακολούθησαν την «πορεία εξοικονόμησης-επενδυτή». Τελικά μπόρεσαν να ζήσουν με το 80% ή λιγότερο της αμοιβής τους, ενώ παρέμειναν συνεπείς και υπομονετικοί. Πάνω απ 'όλα, χρησιμοποίησαν το χρόνο προς όφελός τους.

«Οι αυτοδημιούργητοι εκατομμυριούχοι κάνουν συνήθεια να σώζουν», έγραψε ο Corley. "Όσο περισσότερο μπορείτε να εξοικονομήσετε σε νεαρή ηλικία, τόσο περισσότερο πλούτος θα συσσωρεύσετε."