Ο διαστημικός... αγώνας μεταξύ των δύο πλουσιότερων ανδρών του κόσμου μπήκε στο στάδιο εκτόξευσης την Τρίτη αφού ο επικεφαλής της Tesla, Elon Musk, ειρωνεύτηκε την προσπάθεια του Jeff Bezos να αμφισβητήσει ένα σημαντικό συμβόλαιο της NASA.

Οι δύο δισεκατομμυριούχοι, που προσπαθούν να εκτοξεύσουν τροχιακούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ανταγωνίζονταν για μια πολυπόθητη σύμβαση από την κυβέρνηση για την κατασκευή ενός διαστημοπλοίου με σκοπό την μεταφορά αστροναυτών στο φεγγάρι ήδη από το 2024. Ο Musk κέρδισε.

Το Blue Origin του Bezos υπέβαλε τη Δευτέρα διαμαρτυρία στο Κυβερνητικό Γραφείο Ευθύνης (GAO), κατηγορώντας την NASA ότι άλλαξε τους κανόνες για τους υποβάλλοντες συμβάσεων την τελευταία στιγμή.

Ο Musk, ο οποίος ηγείται επίσης του SpaceX, απάντησε με ένα tweet που έλεγε: «Δεν μπορεί να το σηκώσει (για τροχιά) lol» (“Can’t get it up (to orbit) lol”).

Δεν ανέλυσε το tweet, αλλά επικόλλησε ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) μιας έκθεσης του 2019 σχετικά με τον Bezos που αποκαλύπτει το φεγγάρι της Blue Origin στο ίδιο thread στο Twitter.

Η Blue Origin έχει μείνει πολύ πιο πίσω από τη SpaceX και την United Launch Alliance (ULA) στις τροχιακές μεταφορές, χάνοντας από συμβάσεις εκτόξευσης εθνικής ασφάλειας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που ξεκινούν το 2022. Η ULA είναι μια κοινή επιχείρηση της Boeing Co (BA.N) και της Lockheed Martin Corp (LMT.N).

Αυτές οι startup πυραύλων στοχεύουν κυρίως να στείλουν δορυφόρους για πελάτες σε τροχιά σε προσιτή τιμή και να επαναχρησιμοποιήσουν τμήματα πυραύλων για να διατηρήσουν το κόστος υπό έλεγχο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η NASA ανέθεσε στην SpaceX το σεληνιακό συμβόλαιο αντί της Blue Origin και του αμυντικού εργολάβου Dynetics. Το περιζήτητο έργο στοχεύει να επαναφέρει τους ανθρώπους στο φεγγάρι για πρώτη φορά από το 1972.

"Η NASA πραγματοποίησε μια λανθασμένη εξαγορά για το πρόγραμμα Human Landing System και μετακινήσε τα δοκάρια την τελευταία στιγμή", σχολίασε η Blue Origin σε ηλεκτρονική δήλωση.

"Η απόφασή τους εξαλείφει τις ευκαιρίες για ανταγωνισμό, περιορίζει σημαντικά τη βάση εφοδιασμού, και όχι μόνο καθυστερεί, αλλά και θέτει σε κίνδυνο την επιστροφή της Αμερικής στο φεγγάρι. Εξαιτίας αυτού, έχουμε υποβάλει διαμαρτυρία στο GAO."

Το GAO επιβεβαίωσε επίσης ότι η Dynetics αμφισβήτησε την ανάθεση σύμβασης της NASA στην SpaceX.

Η προσφορά της SpaceX του Musk στάθηκε μόνη της, ενώ ο ιδρυτής της Amazon (AMZN.O) Bezos της Blue Origin συνεργάστηκε με τους Lockheed Martin Corp (LMT.N), Northrop Grumman Corp (NOC.N) και Draper.

Η κατάθεση της διαμαρτυρίας 50 σελίδων από την Blue Origin γνωστοποιήθηκε την Τρίτη από τους New York Times.