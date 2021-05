Ο Κέβιν Σπέισι πρόκειται να κάνει την επιστροφή του ως ηθοποιός με μικρό ρόλο σε μια ανεξάρτητη ιταλική ταινία σε σκηνοθεσία του Franco Nero, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο ηθοποιός διατηρεί χαμηλό προφίλ από τότε που οι ισχυρισμοί σεξουαλικής κακοποίησης, τους οποίους αρνήθηκε, εμφανίστηκαν το 2017.

Οι ισχυρισμοί προκάλεσαν τον Spacey να χάσει αρκετές θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου του στο House of Cards του Netflix.

Είναι έτοιμος να εμφανιστεί για λίγο στην επερχόμενη indie ταινία χαμηλού προϋπολογισμού του Nero, L'uomo Che Disegnò Dio, σύμφωνα με το Variety.

Ο παραγωγός Louis Nero επιβεβαίωσε στον εμπορικό εκδότη των ΗΠΑ ότι ο Spacey θα εμφανιζόταν σε μικρό ρόλο ως αστυνομικός ντετέκτιβ στην ταινία, που αφορά την άνοδο και την πτώση ενός τυφλού καλλιτέχνη που μπορεί να κάνει ακριβή πορτρέτα ανθρώπων ακούγοντας τις φωνές τους.

Ο Franco Nero, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία, είπε στο ABC News: "Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Kevin συμφώνησε να συμμετάσχει στην ταινία μου. Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και δεν μπορώ να περιμένω να ξεκινήσω την ταινία."

Ο Spacey έχει κερδίσει αρκετά βραβεία Academy Awards, όπως καλύτερος ηθοποιός για το American Beauty το 2000 και καλύτερος ηθοποιός για το The Usual Suspects το 2006.

Μετά από ισχυρισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά του που εμφανίστηκαν το 2017 κατά τη διάρκεια του κινήματος Me Too, ο Spacey απολύθηκε από το House of Cards και τον έκοψαν από την ταινία "All the Money in the World" που ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

Όλες οι σκηνές που είχε γυρίσει ο Spacey γυρίστηκαν ξανά με τον ηθοποιό Christopher Plummer, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του Spacey ως ο δισεκατομμυριούχος John Paul Getty.

Τον Αύγουστο του 2019, ο Spacey έδωσε την πρώτη του δημόσια παράσταση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια στη Ρώμη, όπου διάβασε ένα ποίημα για έναν μπόξερ που θρηνεί την απώλεια της κάποτε ένδοξης καριέρας του.

Η εμφάνιση στο Palazzo Massimo alle Terme ήρθε λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ άφησαν την ποινική υπόθεση εναντίον του Spacey, σχετικά με τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης και βιοπραγίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διερευνά έξι κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1996 και 2013.

Το Hollywood Reporter δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η έρευνα είχε ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα είχαν παραδοθεί στην Υπηρεσία Εισαγγελίας του Στέματος (CPS).

Το CPS είπε στο BBC τη Δευτέρα: "Εξετάζουμε ένα αρχείο αποδεικτικών στοιχείων που μας έδωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία".

Ο Spacey ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο θέατρο The Old Vic μεταξύ 2004 και 2015. Τουλάχιστον 20 νεαροί άνδρες που συμμετείχαν στο θέατρο του Λονδίνου ανέφεραν ισχυρισμούς για σεξουαλικά παραπτώματα κατά του 61χρονου το 2017.

Η πρώην συνάδελφός του εκεί, η ηθοποιός Vanessa Redgrave, είναι επίσης έτοιμη να εμφανιστεί στη νέα ιταλική ταινία - εάν μπορεί να ταξιδέψει από την Αγγλία στην Ιταλία, πρόσθεσε ο παραγωγός της ταινίας.