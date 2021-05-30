Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, στο 84,6% των καταμετρημένων ψήφων τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 27.76%, 83.857 ψήφοι -3.0%
ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) 22.24%, 67.184 ψήφοι -3.4%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 11.30%, 34.125 ψήφοι -3.1%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) 6.78%, 20.488 ψήφοι +3.0%
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ 6.69%, 20.206 ψήφοι +0.5%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 6.09%, 18.406 ψήφοι
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 4.42%, 13.348 ψήφοι -0.4%
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ 3.32%, 10.024 ψήφοι
ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ 2.85%, 8.614 ψήφοι
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 2.32%, 6.996 ψήφοι -3.0%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1.60%, 4.833
ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- 1.35% 4.081 ψήφοι
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ 1.30%, 3.917 +0.4%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ 1.01%, 3.065 ψήφοι -0.2%
ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0.42%, 1.261
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0.30%, 916
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 0.11%, 326
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ 0.07%, 215
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 0.03%, 84
ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0.02%, 65
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0.01%, 34
ΣΠΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 0.01%
Συνολικά ψήφισαν: 309.506 (65.55%)
Αποχή: 162.663 (34.45%)
Έγκυρα: 302.072 (97.60%)
Άκυρα: 5.658 (1.83%)
Λευκά: 1.776 (0.57%)
{https://twitter.com/EuropeElects/status/1399057939579740160}