Η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από το γραφείο, όπως συνέβαινε δηλαδή προ πανδημίας, θα μπορούσε να επανέλθει μέσα σε δύο χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το think tank Centre for Cities στο BBC.

Αρχικα, καθώς βρισκόμαστε σε διάστημα ανάκαμψης από την πανδημία, αναμένεται να είναι πιο δημοφιλές ένα μείγμα εργασίας από το σπίτι και το γραφείο. Ωστόσο, έπειτα ορισμένοι αναλυτές αναμένουν μετάβαση στα πρότυπα εργασίας προ-Covid, τουλάχιστον για τους περισσότερους εργαζόμενους.

Επί του παρόντος, τα άτομα που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι εξακολουθούν να συνιστώνται να το κάνουν. Αυτό είναι πιθανό να αλλάξει εάν η κυβέρνηση τερματίσει όλους τους περιορισμούς κοινωνικής απόστασης στις 21 Ιουνίου.

"Περιμένω να δούμε τρεις ή τέσσερις μέρες την εβδομάδα στο γραφείο καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ανακάμπτει", δήλωσε ο Paul Swinney, διευθυντής πολιτικής και έρευνας στο Centre for cities, στο πρόγραμμα Wake Up to Money του Radio 5 Live του BBC.

"Μακροπρόθεσμα, ελπίζω ότι θα δούμε τους εργαζόμενους να επιστρέφουν πέντε ημέρες την εβδομάδα. Ο λόγος για αυτό είναι ότι ένα από τα πλεονεκτήματα του να είσαι στο γραφείο είναι η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, η δημιουργία νέων ιδεών και η ανταλλαγή πληροφοριών."

Είπε ότι οι άνθρωποι δεν είναι εύκολο να το κάνουν αυτό προγραμματίζοντας απλώς μια συνάντηση ένα μεσημέρι.

"Αν βρίσκεστε στο γραφείο τη Δευτέρα αλλά κάποιος άλλος είναι στο γραφείο την Τετάρτη, τότε αρχίζετε να χάνετε ευκαιρίες ή γεγονότα. Ή, εάν ο συνάδελφός σας είναι στο γραφείο και έχει μια συνάντηση με το αφεντικό σας και εσείς δεν είστε εκεί, ξαφνικά αυτό αλλάζει ξανά τη δυναμική. "

Τα στοιχεία του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο αποκάλυψαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εργάζονταν από το σπίτι το 2020, ωστόσο το ποσοστό των εργαζόμενων διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό έπληξε την αγορά ακινήτων γραφείων ενώ προκάλεσε πολλές συζητήσεις για το μέλλον του χώρου εργασίας.

Η ζήτηση για περισσότερους χώρους γραφείων στο κέντρο της πόλης φαίνεται τώρα να αυξάνεται - αν και ξεκινά από πολύ χαμηλό σημείο.

Οι πάροχοι γραφείων αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τη Δευτέρα, η κοινή εταιρεία γραφείων IWG προειδοποίησε για απότομη πτώση κερδών.