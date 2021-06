Ο Roger Waters γύρισε την πλάτη στα χρήματα του facebook

O Roger Waters, ένας από τους ιδρυτές των Pink Floyd, είπε ότι το Facebook του πρόσφερε μεγάλο χρηματικό ποσό για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι "Another Brick in the Wall, Part 2" σε μία διαφήμιση του Instagram, αλλά απέρριψε την πρόταση.