Έρευνα Reuters: Ο κόσμος θέλει έμπιστα και αντικειμενικά ΜΜΕ

Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε μία «πείνα» για έμπιστα νέα σε μία περίοδο παγκόσμιας κρίσης όπου οι άνθρωποι θέλουν τα ΜΜΕ να είναι αντικειμενικά, σύμφωνα με έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism.