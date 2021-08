«Σε ό,τι αφορά τη θέση μας έναντι της οποιαδήποτε μελλοντικής κυβέρνησης στο Αφγανιστάν, αυτή θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά αυτής της κυβέρνησης. Θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά των Ταλιμπάν», δήλωσε στον Τύπο ο Νεντ Πράις, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μια μελλοντική αφγανική κυβέρνηση που θα προφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της συμπεριλαμβανομένων αυτών του μισού πληθυσμού της – των γυναικών και των κοριτσιών της» και «δεν θα προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες», θα ήταν «μια κυβέρνηση με την οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε», συνόψισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Πράις είπε επίσης ότι ο Αμερικανός ειδικός επιτετραμμένος, ο Ζαλμάι Χαλιλζάντ, βρίσκεται ακόμη στο Κατάρ, όπου διεξάγονται συνομιλίες με τους Ταλιμπάν επί αρκετούς μήνες, διευκρινίζοντας πως Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να συζητούν με αντιπροσώπους του ισλαμιστικού κινήματος σε αυτή τη χώρα του Κόλπου.

