Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Πρωτιά φοιτητών σε διαγωνισμό «πράσινης» Φαρμακοβιομηχανίας

Φοιτητές του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας απέσπασαν το πρώτο βραβείο για τη συμμετοχή τους στον φοιτητικό διαγωνισμό “Pitch for the Future of the EU”. Συγκεκριμένα, από το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής συμμετείχαν οι ομάδες Green PHARMA, Green Μanagement και Green Pharm (Synthetic Pharmaceutical Chemistry), με την ομάδα Green PHARMA (και τους φοιτητές Άγγελο Οδυσσεάκη, Χρυσοβαλάντω Γαβριήλ και Αγγελική Μαύρα) να κερδίζει το πρώτο βραβείο με τις απόψεις και τις ιδέες της για τη βελτίωση και τη δημιουργία μιας πιο «πράσινης» Φαρμακοβιομηχανίας.