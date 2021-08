Η Αγγλική τραπεζική εφαρμογή, Revolut, θέλει να πάρει άδεια για να λειτουργεί στην Αυστραλία και συζητάει με τον ρυθμιστή της χώρας για να επιτραπεί να πάρει καταθέσεις από καταναλωτές.

Η Revolut, μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον οικονομικό και τεχνολογικό τομέα, γνωστός ως fintech, πήρε πέρυσι την άδεια για την θυγατρική της εταιρεία στην Αυστραλία και έχει γραφτεί στην υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρημάτων ως ένα ψηφιακό συνάλλαγμα.

“Η αποστολή μας είναι να δοκιμάσουμε ευθέως τις τράπεζες που προσφέρουν μία ανεπαρκή εμπειρία στους χρήστες, και που τα επιχειρησιακά τους μοντέλα βασίζονται στην απάθεια των καταναλωτών” είπε ο διευθυντής της Revolut στην Αυστραλία, Matt Baxby. Πρόσθεσε επίσης ότι σκοπεύουν να υποβάλλουν την αίτησή τους για να γίνει μία αυστραλιανή τράπεζα.

Να σημειωθεί πως στο τραπεζικό σύστημα της Αυστραλίας επικρατούν τέσσερις τράπεζες που ελέγχουν περίπου το 80% του κλάδου, η Commonwealth Bank of Australia , η Westpac Banking Corp, η Australia and New Zealand Banking Group και η National Australia Bank.

Πρόσφατα, αρκετές τράπεζες που θέλουν να δοκιμάσουν τον κλάδο έχουν εμφανιστεί, ωστόσο, κάποιες έχουν εξαγοραστεί από τις μεγάλες τράπεζες ενώ άλλες έχουν αποτύχει. Αυτό έχει ενθαρρύνει τους ρυθμιστές να σκληρύνουν τους κανόνες τους σχετικά με τις άδειες.

Η Revolut ιδρύθηκε το 2015, έχει πάνω από 15 εκατομμύρια πελάτες και στοχεύει να γίνει η κορυφαία χρηματοπιστωτική εφαρμογή.

Έγινε πιο δημοφιλής ανάμεσα στους ταξιδιώτες καθώς προσφέρει πιο φθηνές και εύκολες υπηρεσίες συναλλαγής από τις κοινές τράπεζες και παρέχει διάφορα άλλα προϊόντα όπως ασφάλιση, χωρίς όμως να είναι ακόμα κερδοφόρα.

Από όταν κυκλοφόρησε στην Αυστραλία πέρυσι, πάνω από 100,000 άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Μάλιστα, η τοπική ομάδα έχει αυξηθεί από τρία σε εικοσιπέντε άτομα.