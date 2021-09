Η Κίνα έχει “πάρα πολλούς” κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) και η κυβέρνηση θα ενθαρρύνει τις συγχωνεύσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Xiao Yaqing.

Ο υπουργός είπε, επίσης, ότι η Κίνα θα βελτιώσει το δίκτυο φορτιστών της και θα αναπτύξει τις πωλήσεις EV στις υπαίθριες αγορές.

Η προώθηση της κυβέρνησης για πράσινα αυτοκίνητα για να μειώσει την ρύπανση έχει προτρέψει κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων όπως οι Nio Inc, Xpeng Inc και BYD Co Ltd να επεκτείνουν την χωρητικότητα της παραγωγής τους στην Κίνα.

Ο Xiao είπε ότι το Υπουργείο επιταχύνει τις εναλλακτικές λύσεις για να λύσει την έλλειψη προμήθειας τσιπ.

Ο ρυθμιστής της αγοράς της Κίνας έδωσε πρόστιμο την περασμένη εβδομάδα σε εταιρείες που πουλάνε τσιπ γιατί αυξήσαν τις τιμές τους, σε μία κίνηση να βοηθήσει την παραγωγή αυτοκίνητων στην μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου.

Η παρατεταμένη παγκόσμια έλλειψη τσιπ έχει επηρεάσει σημαντικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως οι Ford Motor, Honda Motor και Volkswagen, αναγκάζοντας έτσι πολλούς να περιορίσουν και να σταματήσουν την παραγωγή.