Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από το Μικτό Στρατιωτικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας ότι η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση ενός πυραύλου άγνωστου τύπου από την ανατολική ακτή της, λίγες ημέρες μετά τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός πυραύλου μακράς ακτίνας δράσης τύπου κρουζ.

Η Ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε επίσης, ότι εντοπίστηκε ένα ίχνος, που μπορεί να είναι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα.

Η εκτόξευση έγινε μετά την ανακοίνωση της Βόρειας Κορέας για την επιτυχή δοκιμή ενός πυραύλου τύπου κρουζ μακράς ακτίνας δράσης τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

North Korea says it has conducted successful tests of what it calls a 'strategic' cruise missile, which analysts believe could carry a nuclear warhead https://t.co/NIqeMT0SKM pic.twitter.com/rndmvXBjnZ