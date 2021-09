Προβάδισμα του SPD, αλλά στα όρια του στατιστικού λάθους (2%), δείχνει το πρώτο exit poll του κρατικού ZDF για τις γερμανικές εκλογές. Το exit poll του ARD, ωστόσο, δίνει ισοπαλία στο 25% ανάμεσα σε Σοσιαλδημοκράτες και Χριστιανοδημοκράτες. Οι κάλπες έκλεισαν στις 7 ώρα Ελλάδας και η καταμέτρηση των ψήφων έχει αρχίσει. Όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε... θρίλερ.

Ο Όλαφ Σολτς του SPD και νυν υπουργός Οικονομικών, αποτελεί το φαβορί για τη θέση του Καγκελάριου, στη μετά-Μέρκελ εποχή, ωστόσο, τα πρώτα exit poll φανερώνουν πως το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο.

Το αποτέλεσμα από το πρώτο exit poll του ZDF είναι το εξής:

CDU/CSU: 24,0%, SPD: 26,0%, AfD: 10,0%, FDP: 12,0%, Linke: 5,0%, Grüne: 14,5%

{https://twitter.com/euronews/status/1442159273904115715}

Στη δεύτερη εκτίμησή του λίγο πριν από τις 8 ώρα Ελλάδας, η πρόβλεψη του ZDF κλείνει την ψαλίδα:

SPD 25.8% CDU/CSU 24.2% Grüne 14.7% FDP 11.8% AfD 10.1% Die Linke on the edge of 5%

Ισοπαλία έδειξε το exit poll του ARD:

{https://twitter.com/dw_politics/status/1442157041548550157}

Στη δεύτερη εκτίμηση λίγο πριν από τις 8 ώρα Ελλάδας, το ARD δίνει οριακό προβάδισμα για το SPD:

SPD 24.9% CDU/CSU 24.7% Grüne 14.8% AfD 11.3% FDP 11.2% Die Linke 5%

{https://twitter.com/dw_politics/status/1442170897406828549}