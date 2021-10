Το «No Time to Die» συγκέντρωσε περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου, σημειώνοντας το τέταρτο καλύτερο ντεμπούτο οποιασδήποτε ταινίας του Τζέιμς Μποντ στην σχεδόν 60χρονη ιστορία του franchise.

Στην Αμερική, η ταινία εισέπραξε 23,3 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή, 18,1 εκατομμύρια δολάρια το Σάββατο και περίπου 14,5 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων την Κυριακή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταινία έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 313,3 εκατομμύρια δολάρια από την πρώτη προβολή της διεθνώς πριν από δύο εβδομάδες.

Αν και ορισμένοι αναλυτές εισπράξεων προέβλεπαν ότι η ταινία θα μπορούσε να φτάσει τα 80 εκατομμύρια δολάρια, ή ακόμα και τα 100 εκατομμύρια δολάρια, κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου της στις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι αριθμοί έναρξης της τελευταίας ταινίας του Τζέιμς Μποντ εξακολουθούν να είναι καλοί για την εποχή της πανδημίας.

"Αυτή δεν είναι μια ταινία ενός σαββατοκύριακου και νομίζω ότι το πάθος για τον Μποντ βασίστηκε στις μεγάλες προσδοκίες", δήλωσε ο Paul Dergarabedian, ανώτερος αναλυτής μέσων ενημέρωσης στο Comscore. «Οι μεγάλες προσδοκίες ήταν μια αντανάκλαση του ενθουσιασμού που είχαν όλοι για αυτήν την ταινία και μια αντανάκλαση της ανάγκης να δούμε επιτέλους την ταινία μετά από 18 επιπλέον μήνες αναμονής».

Πριν το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής, το "No Time to Die" υπεραπέδιδε τις προσδοκίες για την προπώληση εισιτηρίων. Το Fandango ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η ταινία ξεπερνούσε τις προπωλήσεις για το «Venom: Let There Be Carnage». Η συνέχεια του "Venom" κατέχει αυτή τη στιγμή το ρεκόρ για τα υψηλότερο ντεμπούτο του Σαββατοκύριακου επί πανδημίας.

Το "No Time to Die" υπογραμμίζει τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εγχώριο ταμείο. Και συγκεκριμένα, την απομάκρυνση των καταναλωτών από τους κινηματογράφους.

«Παρόλο που ο εκτεταμένος χρόνος μπορεί να έπαιξε ρόλο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του «No Time to Die» μπορεί να αντικατοπτρίζει περισσότερο το γεγονός ότι οι πιο ‘ώριμοι’ θεατές του κινηματογράφου έχουν την τάση να μην τρέχουν το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο για να δουν μια ταινία», δήλωσε ο Dergarabedian.

Το franchise του James Bond είναι σχεδόν έξι δεκαετιών και το κοινό για αυτές τις ταινίες τείνει να είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Σχεδόν το 60% των θεατών που πήγαν στους κινηματογράφους να δουν την ταινία αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν άνω των 35 ετών και το 36% των αγοραστών εισιτηρίων ήταν άνω των 45 ετών.

Το γηραιότερο κοινό έχει καθυστερήσει να επιστρέψει στους κινηματογράφους μετά την πανδημία, οδηγώντας σε μικρότερες εισπράξεις εισιτηρίων για ταινίες που απευθύνονται στις παλαιότερες γενιές. Περίπου το 25% των αγοραστών των εισιτηρίων που είδαν το «No Time to Die» αυτό το Σαββατοκύριακο σημείωσαν ότι αυτή ήταν η πρώτη τους φορά που επέστρεφαν στους κινηματογράφους σε περισσότερους από 18 μήνες, ανέφερε η MGM.