Ο Όμιλος L’Oréal για δεύτερη φορά στη λίστα Change the World

Ο Όμιλος L’Oréal επιλέχτηκε στη λίστα Change the World του περιοδικού Fortune για το 2021, που αναγνωρίζει εταιρείες, οι οποίες έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσω δραστηριοτήτων που αποτελούν μέρος της βασικής επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Το Fortune αναγνώρισε τον Όμιλο L’Oréal (Νο. 48 στη λίστα) ως μια εταιρεία που αλλάζει τον κόσμο μέσω του προγράμματος βιωσιμότητας, L’Oréal for the Future.