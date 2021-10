Γνωρίσαμε την Γκρέτα Τούνμπεργκ μέσα από τη δράση της για την κλιματική αλλαγή. Μέσα από τους πύρινους λόγους της, με τους οποίους καλούσε τους πολιτικούς επιτέλους να αναλάβουν δράση.

Η 18χρονη Σουδή ακτιβίστρια πραγματοποίησε πρόσφατα μία... διαφορετική εμφάνιση. Σε εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή βέβαια και πάλι, αποφάσισε να δείξει ένα άλλο πρόσωπο.

Να χαμογελάσει και να διασκεδάσει με το «Never Gonna Give You Up» του Rick Astley.

"We are no strangers to love," είπε η Γκρέτα στο κοινό, απευθύνοντας τον πρώτο στίχο του τραγουδιού.

«Ξέρεις τους κανόνες και εγώ το ίδιο», ακούστηκε μία φωνή από το κοινό και ξεκίνησε η μουσική. Τότε η Γκρέτα άρχισε να χορεύει και να τραγουδά μαζί έναν ακόμα εκ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.

Αν και το τραγούδι είναι της δεκαετίας του '80 έχει αγαπηθεί και από τους σημερινούς νέους. Μάλιστα, έχουν καθιερώσει το "Rickrolling". Μια φάρσα στο Διαδίκτυο στην οποία κάποιος στέλνει μια μεταμφιεσμένη διεύθυνση URL που συνδέεται με το μουσικό βίντεο για το "Never Gonna Give You Up" του Rick Astley.

Το έκανε και η Γκρέτα την Πρωταπριλιά, όταν αντί για ένα σημαντικό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή όπως έγραφε, πόσταρε αυτό το τραγούδι.

Έτσι απολαύσαμε την Γκρέτα σε μία στιγμή που έχει γίνει viral. Ο ίδιος ο Rick Astley σχολίασε το περιστατικό ως "φανταστικό".