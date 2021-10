Στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή COP26 στη Γλασκώβη όπου θα δώσουν το παρών δεκάδες ηγέτες και κορυφαία στελέχη εταιρειών είναι στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να χαραχθούν πολιτικές για μια οικονομία μηδενικών ρύπων.

Φυσικά, και οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το πλάνο που θα χαραχθεί θα έχει συνέπειες σε πολλούς τομείς.

«Πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες και γενναίες ενέργειες. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά τις προσδοκίες της αγοράς αναφορικά με το κλίμα και αυτό θα μπορούσε να γίνει επίσης απότομα», εξήγησε ο Μάικλ Έρμπαν, επικεφαλής αναλυτής βιωσιμότητας στη Lombard Odier Investment Managers.

Αυτά που διακυβεύονται είναι πολλά. Αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι 2,3 τρισεκατομμύρια της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αξίας θα μπορούσαν να εξαλειφθούν μέχρι την αλλαγή του αιώνα λόγω της αλλαγής πολιτικών για το κλίμα.

Γενικότερα, όμως, οι επενδυτές αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει πλέον να ακολουθήσουν την γενικότερη τάση προς μια οικονομία μηδενικών ρύπων και θα υπάρξουν νικητές και χαμένοι.

Νικητές: Εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και που δραστηριοποιούνται στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας

Μια πολιτική που θα επιταχύνει την παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας θα ευνοήσει εταιρείες όπως οι Ganfeng Lithium Co., Panasonic Corp. και Iberdrola SA, σύμφωνα με την Morgan Stanley. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η κατασκευάστρια αυτοκινήτων Tesla Inc. και η πρωτοπόρος στον τομέα του υδρογόνου Siemens Energy AG.

Η BofA προτείνει 26 μετοχές που αξίζει να επενδύσετε ενόψει της συνόδου COP26, ανάμεσα στις οποίες οι Aker Carbon Capture ASA, Raizen Energia SA και Neste Oyj.

Ο Έρμπαν επισημαίνει ότι οι πλέον υποσχόμενες επενδύσεις είναι σε εταιρείες που στοχεύουν στην απανθρακοποίηση, όπως η Nippon Steel Corp. που δουλεύει πάνω σε τεχνολογία υδρογόνου ώστε να μειώσει τις εκπομπές αερίων.

Μια πρόταση είναι και η ΑΧΑ SA που έχει θέσει ως στόχο την απανθρακοποίηση των εργασιών της παγκοσμίως μέχρι το 2040.

Επικερδής είναι και η αγορά που αφορά ανεμογεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, μπαταρίες ιόντων λιθίου, ηλεκτρολύτες και κυψέλες καυσίμου.

Γενικότερα οι εταιρείες καθαρής ενέργειας θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την ώθηση, με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι η σύνοδος θα μπορούσε να αποδειχθεί καταλύτης για μια μεγάλη στροφή στην αγορά και αλλαγή πολιτικής μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ηττημένοι: Εταιρείες χημικών και μετοχές του τομέα των μεταφορών

Αντίθετα, η δέσμευση σε μια πιο «πράσινη» πολιτική θα δημιουργήσει θέματα σε τομείς υψηλής εκπομπής αερίων, όπως οι αεροπορικές εταιρείες και η ναυτιλία, ενώ μια πολιτική που θα επεκτείνει τον φόρο άνθρακα θα επιβαρύνει και τις εταιρίες χημικών. Οι μετοχές που «κινδυνεύουν» είναι αυτές όπως των American Airlines Group Inc., Yanzhou Coal Mining Co. και China Coal Energy Co.

Οι αναλυτές συμβουλεύουν τους επενδυτές να αποφύγουν μετοχές που έχουν να κάνουν με τον τομέα του πετρελαίου και άλλους ανάλογους που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Μάλιστα, όπως λένε, η... ζημιά δεν θα περιοριστεί σε μετοχές, αλλά και σε ολόκληρες χώρες που βασίζονται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα, όπως η Πολωνία.

Οι εταιρείες από την πλευρά τους θα χρειαστεί να επενδύσουν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αυξάνοντας, έτσι, τα έξοδά τους.

Και η ίδια η κλιματική αλλαγή, όμως, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, για παράδειγμα στον τομέα των ακινήτων, καθώς οι παράκτιες περιοχές είναι πιο εκτεθειμένες στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών ρύπων θα έχει επίσης συνέπειες στο μακροοικονομικό τοπίο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό από λίγα ποσοστιαία δέκατα, μέχρι και 3% σε ένα ακραίο σενάριο.

Ακόμα, αν οι τιμές του άνθρακα ανέβουν απότομα πολύ και πολύ γρήγορα ως αποτέλεσμα της πολιτικής που θα χαραχτεί στη διάσκεψη, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια ανάπτυξη.

Επίσης, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι μια σειρά εταιρειών που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της απανθρακοποίησης και να συμμορφωθούν με την πολιτική μηδενικών ρύπων μέχρι το 2050 και τους σχετικούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών ίσως να μην έχουν άλλη επιλογή από το να μεταβιβάσουν μέρος του κόστους στους μετόχους τους, ζητώντας τους ουσιαστικά να αυξήσουν τα κεφάλαια, να παραιτηθούν από μερίσματα ή να αυξήσουν τη χρηματοδότηση χρέους για να προχωρήσουν σε επιπλέον επενδύσεις.