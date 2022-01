Πέθανε σε ηλικία 74 ετών Αμερικανός τραγουδιστής της ροκ και ηθοποιός Meat Loaf.

Ο βραβευμένος με Γκράμι μουσικός πέθανε το βράδυ της Πέμπτης, όπως δήλωσε ο μάνατζέρ του Μάικλ Γκριν στον ιστότοπο Deadline εκ μέρους της οικογένειας. Οι κόρες του Meat Loaf Περλ και Αμάντα όπως και στενοί φίλοι είχαν την ευκαιρία να πουν «αντίο» τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατό του. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα.

Η τριλογία «Bat Out of Hell», μια δημιουργία του Τζιμ Στάινμαν, είναι ανάμεσα στα 35 άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της Αμερικής.

Τα σινγκλ του «Two of Three Ain’t Bad» και «Paradise by the Dashboard Light», που κατέλαβαν την 11η και 39η θέση αντίστοιχα στη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια, έγιναν πλατινένια το 2018.