Χημικά και "αύρες" δεν προκρίνονται ως λύσεις απέναντι σε διαδηλωτές στη Νέα Ζηλανδία, που διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς σχετικά με την πανδημία. Οι αρχές χρησιμοποιούν πιο... πρωτότυπες λύσεις.

Οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία έβαλαν στα μεγάφωνα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Barry Manilow σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν τους διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου!

Τραγούδια του Αμερικανού τραγουδιστή παίζονται σε λούπα 15 λεπτών, μαζί με το 90's ισπανικό χιτάκι Macarena.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται με τις εντολές εμβολίων για την Covid-19, απάντησαν παίζοντας τραγούδια όπως το We're Not Gonna Take It των Twisted Sister.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη όταν μια συνοδεία οχημάτων έφτασε στο κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα κομβόι, αντίστοιχο με αυτό στον Καναδά.

Εκατοντάδες διαδηλωτές έφτασαν λοιπόν στην πρωτεύουσα, Ουέλινγκτον, για να διαδηλώσουν ενάντια στους περιορισμούς της Covid.

Υιοθέτησαν το όνομα «Convoy for Freedom» και απέκλεισαν δρόμους της πόλης.

Μέχρι την Τετάρτη ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε δεκάδες, αλλά αυξήθηκαν ξανά το Σαββατοκύριακο.

Την Πέμπτη η αστυνομία συνέλαβε 122 άτομα και απήγγειλε κατηγορίες για παραβίαση ή παρεμπόδιση.

Οι τακτικές που χρησιμοποίησαν οι αρχές για να απαλλαγούν από τους διαδηλωτές περιελάμβαναν την ενεργοποίηση των ψεκαστήρες νερού στο γρασίδι όπου είχαν κατασκηνώσει την Παρασκευή.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές ανταπάντησαν σκάβοντας χαρακώματα και κατασκευάζοντας αυτοσχέδιους σωλήνες αποχέτευσης για να ξαναδρομολογήσουν το νερό, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Με τους εκτοξευτήρες να αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Trevor Mallard ακολούθησε μια νέα προσέγγιση: Χρησιμοποίησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Barry Manilow, που περιλαμβάνουν το Mandy και το Could It Be Magic, καθώς τη Macarena της δεκαετίας του 1990.

Η Νέα Ζηλανδία έχει εφαρμόσει αυστηρούς περιορισμούς Covid για να περιορίσει τον ιό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Τα lockdown και το κλείσιμο των διεθνών συνόρων συνέβαλαν στο να διατηρηθεί ο αριθμός των μολύνσεων και των θανάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Αλλά η διάρκεια των περιορισμών έχει τροφοδοτήσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στην κοινότητα για να φτάσουμε τελικά στο κονβόι και την... ανταλλαγή τραγουδιών.