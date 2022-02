«Η αποκλιμάκωση παραμένει προαπαιτούμενο για την διεξαγωγή ειλικρινούς και παραγωγικού διαλόγου» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για την Ουκρανία, στο πλαίσιο της διήμερης συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος συνέχισε λέγοντας πως η διπλωματική οδός αποτελεί τη μόνη εφικτή λύση για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι πρωταρχικό μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί η ασφάλεια της πολυπληθούς ελληνικής κοινότητος, η οποία αριθμεί περισσότερους από 100.000 ομογενείς, ιδιαίτερα όσων κατοικούν στις περιοχές της Οδησσού και της Μαριούπολης.

Όσον αφορά στο νέο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ παρατήρησε ότι δεν πρέπει να περιοριστεί στις παρούσες απειλές αλλά να προσαρμόζεται στις γεωπολιτικές συνθήκες, ώστε να παρέχει στη Συμμαχία τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις ασφαλείας με ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο.

Υπό αυτό το πρίσμα, προσέθεσε, πρέπει να δοθεί έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες (Emerging and Disruptive Technologies -EDT) και να υποστηριχθούν οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως ο Επιταχυντής Αμυντικής Καινοτομίας (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic 0DIANA) και το Ταμείο Καινοτομίας (NATO Innovation Fund).

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να φιλοξενήσει το περιφερειακό γραφείο του DIANA στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει σημαντικά κέντρα Ερευνών που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

Εξάλλου επισήμανε τη σπουδαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης της σχέσης NATO-Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη αναβάθμισής της σε στρατηγικό επίπεδο, βασισμένη στις αρχές της συμπερίληψης, της διαφάνειας, της αμοιβαιότητας και του σεβασμού της αυτονομίας των δύο οργανισμών.

Τέλος τόνισε ότι φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στις συλλογικές προσπάθειες της Συμμαχίας για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της δημοκρατίας.