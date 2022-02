Ξεκίνησε το πρωί τις εργασίες της με την φυσική παρουσία υψηλόβαθμων προσκεκλημένων η διεθνής διάσκεψη. Στο επίκεντρο το Ουκρανικό.

Ύψιστος βαθμός ασφάλειας στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου λόγω των υψηλόβαθμων προσκεκλημένων από όλον τον κόσμο, μεταξύ αυτών της Αμερικανίδας αντιπροέδρου Κάμαλα Χαρις, του ΓΓ των ΗΕ, του ΓΓ του ΝΑΤΟ, προέδρων, πρωθυπουργών, υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομικών, βουλευτών, επικεφαλείς οργανισμών και θεσμών από εκατοντάδες χώρες, εκπρόσωποι ΜΚΟ. Πάνω από 3.000 αστυνομικοί και στελέχη της ομοσπονδιακής αστυνομίας, συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους τους από πολλά γερμανικά κρατίδια, έχουν αναλάβει το έργο της φύλαξης ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το εμβληματικό ξενοδοχείο Bayerischer Hof, χώρο της Διάσκεψης.

Χρόνια «συλλογικής απελπισίας»

Ένα δύσκολο τριήμερο για τους Βαυαρούς που μετά από 2 χρόνια, η πόλη τους γίνεται επίκεντρο της διπλωματίας. Η διάσκεψη γίνεται και πάλι σχεδόν δια ζώσης, με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και καθημερινό αρνητικό PCR των πάντων, ασχέτως εάν είναι πρόεδροι ή σεκιούριτι. Η θεματολογία του τριημέρου ευρύτατη. Από την καταπολέμηση της πανδημίας μέχρι την ασφάλεια στον εφοδιασμό τροφίμων, τα κρυπτονομίσματα, τον έλεγχο των όπλων και την κλιματική πρόκληση. Αλλά η επικαιρότητα των ημερών και η παρουσία ανθρώπων-κλειδιά, όπως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζέλενσκι, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι οι παγκόσμιοι προβολείς θα είναι στραμμένοι στις συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο που θα προκύψουν από τις εξελίξεις στην ουκρανική μεθόριο. Ο βετεράνος Γερμανός διπλωμάτης Βόλφγκανγκ ´Ισινγκερ, που προεδρεύει, μετά από 14 χρόνια, για τελευταία φορά στη Διάσκεψη, είναι «ψημένος» στις παγκόσμιες κρίσεις. Αντιμετώπισε από διάφορα υψηλόβαθμα πόστα κακοτοπιές και βρέθηκε στο πλευρό πολιτικών στην πρώτη θέση των γεγονότων.

Και όμως. Όπως είπε τις προάλλες μιλώντας σε ξένους δημοσιογράφους «δεν μπορώ να θυμηθώ να έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά σε τόσο πολύπλοκες και κρίσιμες εξελίξεις, όπως τώρα. Υπάρχει το Ιράν, το ερώτημα πώς αντιμετωπίζουμε την Κίνα, ασάφειες γύρω από την μελλοντική ευρωατλαντική τάξη ασφαλείας, αλλά και θέματα χειρισμού των ΗΠΑ λόγω της αβέβαιης έκβασης των επόμενων εκλογών». Προβληματισμοί, αγωνίες, ανησυχίες και αναζητήσεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 2021 γεωπολιτικά δεν ήταν η χρονιά αισιοδοξίας, αλλά «συλλογικής απελπισίας», όπως διαπιστώνει η Έκθεση Ασφαλείας του Μονάχου, που αποτελεί κάτι σαν προανάκρουσμα των εργασιών του τριημέρου.

Ελληνική συμμετοχή

Από ελληνικής πλευράς στη Διάσκεψη συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οποίος θα βρεθει αργά το απόγευμα σε πάνελ με θέμα «Χειραγωγόντας την ανελεύθερη παλίρροια. Παγκόσμιες Προκλήσεις από την Διαβρωμένη Δημοκρατία (Stemming the illiberal Tide. The Global Challenge of Eroding Democracy). Στο ίδιο πάνελ θα βρίσκονται η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Κριστίνα Άλμπρεχτ και η αειθαλής Νάνσι Πελόζι, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Τον συντονισμό της συζήτησης έχει ο Ιβάν Κρατσέφ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Στρατηγικών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός στο περιθώριο της Διάσκεψης προγραμματίζει και σειρά διμερών επαφών, όπως με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και μέλη του αμερικανικού Κονγκρέσου. Την συμμετοχή του επιβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος. Από την Τουρκία θα έρχονταν ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλουτ Τσαβούσογλου, ο οποίος όμως την τελευταία στιγμή ακύρωσε, γιατί διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ένα συναρπαστικό όσο κρίσιμο τριήμερο στο ιστορικό και πολυβραβευμένο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Promenadenplatz της παλιάς πόλης, που χτίστηκε το 1841 και που για να διαμείνεις χρειάζεται να βάλεις το χέρι βαθιά στην τσέπη. Στο βιβλίο επισκεπτών υπάρχουν διάσημα ονόματα εστεμμένοι, πολιτικοί, ηθοποιοί κι άλλοι πολλοί που άφησαν την αύρα τους. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τους Ρίτσαρντ Μπάρτον, Κερκ Ντάγκλας, Μπριζίτ Μπαρντό και Κλαούντια Καρντιναλε. Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο δεν βρήκαμε το όνομα του Μάικλ Τζάκσον. Αλλά το τριήμερο πέρασμά του το 1997 από το κόκκινο χαλί της εντυπωσιακής εισόδου έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη που καλλιεργείται εξαντλητικά ακριβώς απέναντι, στο κάτω μέρος σιδερένιου αγάλματος του μαρκησίου Montgelas. Όποτε κι αν πας, υπάρχουν κολλημένες φωτογραφίες του Τζάκσον, χειρόγραφες σημειώσεις και χαιρετισμοί, κεριά και πολλά φρέσκα λουλούδια. Για τη Διάσκεψη του Μονάχου ο χώρος είναι απροσπέλαστος.