Ούτε μία ούτε δύο, αλλά δέκα εκθέσεις έδωσε στην δημοσιότητα η Επιτροπή Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να πείσει για την σοβαρότητα του έργου που επιτελείται, στον τομέα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των προσφυγόπουλων.

Οι εκθέσεις επικεντρώνονται σε μηχανισμούς για τη συλλογή δεδομένων, την προστασία των παιδιών θυμάτων, τη δίωξη των παραβατών, τον συντονισμό μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και φορέων, την παροχή πληροφοριών στα παιδιά, τις φιλικές προς τα παιδιά διαδικασίες, τις γραμμές βοήθειας για τα θύματα και τα μέτρα που σχετίζονται με διασυνοριακά εξαφανισμένα παιδιά.

Αυτό που «ξεχωρίζει», όμως, στις εκθέσεις είναι η οδυνηρή διαπίστωση ότι, όσον αφορά τη δίωξη των παραβατών, τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και να υποστηρίξουν τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων που συμβαίνουν εκτός της επικράτειάς τους και εγγυώνται την έναρξη της διαδικασίας χωρίς την καταγγελία του θύματος Όσον αφορά τη δίωξη των παραβατών, τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Διαπίστωση που σημαίνει βέβαια ότι, η μέχρι στιγμής διεθνής συνεργασία, για την δίωξη και τιμωρία των υπευθύνων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών προσφύγων, είναι πολύ αδύναμη και αναποτελεσματική.

«Όταν ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών και προσφύγων φθάνει σε νέες χώρες, μετά από εξαιρετικά δύσκολα και δυνητικά τραυματικά ταξίδια, τα πιο ευάλωτα άτομα, ιδιαίτερα τα παιδιά, συχνά πλήττονται περισσότερο και εκτίθενται σε περαιτέρω κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κατάχρηση», δήλωσε η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα (SRSG) για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες, Leyla Kayacik.

Πολύτιμα παραδείγματα ελπιδοφόρων πρακτικών που μπορούν να αναπαραχθούν αλλού, ειδικά εκείνες που εστιάζουν στα εξαφανισμένα παιδιά και στα προληπτικά μέτρα, αποτελούν παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση των απαντήσεών τους στις τρέχουσες προκλήσεις, πρόσθεσε.

Η επιτροπή Lanzarote στις εκθέσεις της σημείωσε σημαντικές προσπάθειες που έγιναν για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ευαισθητοποίηση. Ομοίως, η πλειονότητα των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα προτείνουν υπηρεσίες υποστήριξης, όπως γραμμές βοήθειας για παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Οι πολλά υποσχόμενες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν πολύγλωσσες υπηρεσίες για παιδιά που έχουν πληγεί από την προσφυγική κρίση.

Για παράδειγμα, στη Σουηδία, η ΜΚΟ Save the Children δημιούργησε ένα έργο με τίτλο Listen to me! Η Γαλλία σχεδίασε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων, η οποία είναι διαθέσιμη σε επτά γλώσσες. Στην Ισλανδία υπάρχει γραμμή βοήθειας αποκλειστικά για αιτούντες άσυλο. Στη Δανία, η ΜΚΟ «Danish Refugee Council» προσφέρει διερμηνεία σε περισσότερες από 80 γλώσσες και διαλέκτους. Στην Ιταλία, η Γραμμή Βοήθειας Παιδικής Έκτακτης Ανάγκης 114 (Telefono Azzurro) διαθέτει υπηρεσία ταυτόχρονης διερμηνείας σε 20 γλώσσες. Περισσότερες από 30 πολιτείες παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όσους καλούν. Το κρίσιμο ζήτημα των διασυνοριακών εξαφανισμένων παιδιών καλύπτεται επίσης σε αυτές τις εκθέσεις. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο είναι η τηλεφωνική γραμμή 116 000 για τα εξαφανισμένα παιδιά, η οποία χρησιμοποιείται από 29 μέρη.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο