Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων Ευλογιάς των Πιθήκων.

Η αύξηση των εστιών της Ευλογιάς των Πιθήκων προκαλεί ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει προσεκτικά το γεγονός ότι κάποια από τα κρούσματα που εμφανίστηκαν στη Βρετανία φαίνεται να μεταδόθηκαν μέσα στην κοινότητα των ομοφυλόφιλων.

«Παρατηρούμε μεταδόσεις μεταξύ ανδρών που είχαν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες», κάτι που αποτελεί «μια νέα πληροφορία, την οποία πρέπει να εξετάσουμε σωστά, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική» της μετάδοσης, δήλωσε ο Ιμπραϊμά Σοσέ Φαλ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στον ΠΟΥ.

Όμως «οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, μπορεί να μεταδώσει την ευλογιά των πιθήκων», υπογράμμισαν στις ΗΠΑ τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

«Καμπανάκι» και από τον Γκ. Μαγιορκίνη

Την ανησυχία του εκφράζει και ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκ Μαγιορκίνης, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σε Πορτογαλία και Ισπανία, τονίζοντας ότι υπάρχουν τρία επιδημιολογικά σημεία που χρήζουν προσοχής.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως:

Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

1) τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν)

2) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

3) τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου.

Παράλληλα, τονίζει ότι: «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού, ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.



»Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση.»