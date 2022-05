Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 7,1 Ρίχτερ. Η αυστραλιανή επικράτεια που βρίσκεται νότια της Νέας Ζηλανδίας έλαβε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Australia on #Tsunami Watch after magnitude 7.4 #earthquake near Macquarie Island, Southern Ocean. Potential threat for #MacquarieIsland. Latest info here: https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/iLsFBuMjfp